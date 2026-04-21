Versuchte schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus – Unterschleißheim

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 16:50 Uhr, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim das Signal eines akustischen Rauchmelders sowie Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung fest und verständigten die Rettungsleitstelle.

Die am Einsatzort eintreffenden Einsatzkräfte konnten in der betreffenden Wohnung einen 14-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München antreffen. Der 14-Jährige hatte im Badezimmer der Wohnung diverse Gegenstände und Mobiliar in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim schnell gelöscht werden. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich.

Durch den Brand wurde keine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der 14-Jährige wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben und wegen versuchter schwerer Brandstiftung angezeigt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.