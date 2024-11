Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Freitag, 22.11.2024, gegen 20.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dieses verfügt über eine akustische Alarmanlage und war mit einer Sicherheitsfirma verbunden.

Nach Alarmauslösung wurden sofort mehrere Streifen alarmiert und rückten zum Tatort aus. Vor Ort konnten Hebelspuren an der Dachterrasse des Hauses festgestellt werden. Ein Eindringen in das Gebäude konnte nicht festgestellt werden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Flemingstraße, Felix-Dahn-Straße und die Mauerkirchenerstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.