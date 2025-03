Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Festnahme eines Tatverdächtigen in Feldmoching

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 08:30 Uhr, stellte ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in

München bei der Rückkehr zu seinem Haus eine männliche Person fest, die sich dort an

einem Fenster zu schaffen machte. Als der unbekannte Mann den 65-Jährigen wahrnahm,

ließ dieser von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Nachdem der 65-Jährige den Notruf der Polizei verständigt hatte, konnten eingesetzte

Kräfte im Rahmen der Fahndung den Tatverdächtigen (51 Jahre mit bulgarischer

Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vor Ort festnehmen.

Der 51-Jährige wurde wegen versuchten Einbruchs angezeigt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.