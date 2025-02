Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Laim

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 18:15 Uhr, befanden sich die Bewohner eines Einfamilienhauses im ersten Obergeschoss des Anwesens, als sie verdächtige Geräusche wahrnahmen. Anschließend begaben sie sich in das Erdgeschoss des Hauses und bemerkten zwei unbekannte Täter, welche aus dem Grundstück zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Sie verständigten im Anschluss den Notruf.

Bei der späteren Anzeigenaufnahme wurde festgestellt das die unbekannten Täter zunächst gewaltsam das versperrte Gartentürchen geöffnet hatten und so auf das Grundstück gelangten. Anschließend versuchten sie gewaltsam im Bereich der rückwertigen Terrasse ein Fenster und eine Tür zu öffnen. Ein Eindringen in das Anwesen gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Camerloherstraße, Guido-Schneble-Straße und Lechfeldstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.