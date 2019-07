Versuchter Raub einer Handtasche in Laim

Bereits am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 18:30 Uhr, überquerte eine 46-jährige Münchnerin den Agricolaplatz in Richtung Perhamerstraße.

Nachdem die 46-Jährige dort zwei Jugendliche passiert hatte, wurde ihr unvermittelt an dem am Rücken getragenen Rucksack gezogen. Als der unbekannte Täter diesen nicht an sich bringen konnte, entschuldigte er sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die 46-Jährige erstattete am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 10-14 Jahre alt, ca. 140 cm groß, blonde, mittellange Haare, sprach deutsch, bekleidet mit kurzärmligem T-Shirt und kurzer Hose.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.