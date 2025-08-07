Versuchter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Oberhaching

Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 23:00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in Oberhaching. Die zwei unbekannten Täter trafen dort auf zwei Mitarbeiter (beide 61 Jahre mit Wohnsitzen im Landkreis München) der Tankstelle.

Die Täter bedrohten die Mitarbeiter mit einem mitgeführten Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Aufgrund der Gegenwehr eines Mitarbeiters flüchteten die beiden Täter ohne Tatbeute.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, u.a mit einem Hubschrauber und einer Drohne, erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 21 geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20 Jahre, 175cm, komplett schwarz gekleidet (ein Täter mit markanten weißen Streifen seitlich auf der Hose), maskiert, sprachen deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Raiffeisenallee (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.