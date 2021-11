Versuchter Raubüberfall auf einen Lebensmittelladen in Mittersendling

Am Freitag, den 19.11.2021, gegen 01:20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Lebensmittelladen in Mittersendling und forderte vom 60-jährigen Ladenbesitzer die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, griff er mit der rechten Hand in seine offene Jacke, um so möglicherweise den Anschein zu erwecken, eine Waffe zu besitzen. Als der Ladeninhaber die Herausgabe verzögerte, entfernte sich der unbekannte Täter ohne Tatbeute vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang noch ohne Erfolg. Der Ladeninhaber wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brudermühlstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen oder wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.