Versuchter Raubüberfall mit Schreckschusspistole – Polizei kann Täter festnehmen

Am Samstag, 27.01.2024, gegen 02:45 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter, maskierter Täter über den Hintereingang einer Spielothek in Berg am Laim. Er ging direkt auf den Tresen zu und richtete eine mitgeführte Scheckschusswaffe auf die 42-jährige Angestellte, während er drohte mit der Waffe zu schießen.

Die 42-Jährige reagierte offensiv, packte den Täter am Arm packte und schubste ihn weg. Der Mann ergriff daraufhin ohne Tatbeute die Flucht. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, initiiert durch den ausgelösten Notruf der Angestellten, konnten Kräfte der Polizeiinspektion 25 (Riem) im Gleisbereich des S-Bahnhofs Leuchtenbergring einen 17-jährigen Tatverdächtigen, kroatische Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Österreich, antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 17-Jährige hatte eine geladene Schreckschusspistole dabei, die sichergestellt wurde. Nach Anzeigenerstattung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter wird im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Das Kommissariat 21 führt die abschließenden Ermittlungen aufgrund versuchten schweren Raubes.