Versuchter Trickbetrug durch falschen Polizeibeamten – Festnahme eines Tatverdächtigen

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 08:50 Uhr, klingelte ein 22-jähriger Marokkaner, der ohne festen Wohnsitz ist, bei einer über 70-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er gab sich als Kriminalbeamter aus und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Er müsse nun die Fenster und Türen in der Wohnung überprüfen.

Der 22-Jährige wurde in die Wohnung eingelassen. Er ließ nun die über 70-Jährige ihre Fenster und Türen überprüfen, während er in der Zwischenzeit eine Zeit lang unbeobachtet blieb. Anschließend verließ der 22-Jährige kommentarlos die Wohnung. Die über 70-Jährige vertraute sich daraufhin einem Nachbarn an, welcher die Polizei verständigte.

Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige kurz darauf durch eine alarmierte Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Der über 70-Jährigen entstand im Zuge der Straftat keinerlei Vermögensschaden, weshalb hier wegen eines versuchten Trickdiebstahls ermittelt wird.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 65 (Trickbetrug) durchgeführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte: