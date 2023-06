Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Obermenzing

Am Montag, 05.06.2023, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab an, für eine Baustelle in der Nähe zu arbeiten. Weiter erzählte er, dass es auf der Baustelle zu einem Wasserrohrbruch kam, so dass der Mann nun im Keller der Seniorin den Druck ablassen müsste.

Die 85-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung und ging mit ihm in den Keller. Nachdem der unbekannte Mann das Wasser etwas laufen ließ, kam ein Angehöriger der Seniorin zufällig hinzu. Der unbekannte Täter entfernte sich umgehend.

Die 85-Jährige informierte sofort den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Es entstand kein Vermögensschaden.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Wismath, Feinhalsstraße, Wöhlerstraße, Mergenthaler Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.