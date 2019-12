Versuchter Überfall mit Messer auf Taxifahrer

Am Montag, 16.12.2019, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 39-jähriger Münchner Taxifahrer in die Pippinger Straße bestellt. Dort stieg ein unbekannter Mann hinten rechts in das Taxi ein. Nach kurzer Unstimmigkeit bezüglich des vorgeschlagenen Fahrweges, dirigierte der unbekannte Mann den 39-Jährigen zum späteren Tatort zur Kreuzung Passionistenstraße Ecke Seldweg. Dort hielt der Mann dem Taxifahrer unvermittelt ein Messer an den Hals und forderte die Aushändigung von Bargeld. Aus Angst griff der 39-Jährige mit beiden Händen die Hand mit dem Messer des Täters und rief gleichzeitig laut um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß.

Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Mütze, dunkle Stoffhandschuhe und war mit einem Messer bewaffnet

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auslobung:

Die Taxi München eG hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 € ausgesetzt, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.