Versuchter Wohnungseinbruch in Laim

Am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 12:00 Uhr, klingelte es mehrfach an der Wohnungstür eines Anwesens in der Landsberger Straße. Anwesend zu dieser Zeit war ein 16-jähriger, der kurze Zeit nach dem Klingeln hören konnte, wie mit einem unbekannten Gegenstand versucht wurde, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Bei einem Blick durch den Türspion erkannte er zwei Personen, die er bereits zuvor bei einem Blick aus dem Fenster vor der Haustür gesehen hatte.

Der 16-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf 110. Bis zum Eintreffen der Beamten waren die zwei unbekannten Personen bereits in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet.

Im Rahmen der Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass an der Wohnungstür mit Werkzeug manipuliert worden war. Der Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, 175 cm groß, muskulöse Statur; er trug eine blaue Jacke

Täter 2:

Weiblich, etwa 20-25 Jahre alt, 160 cm groß, braune schulterlange Haare mit Pony; schwarze glänzende Winterjacke, hellbraun-beiger Pullover mit Kapuze; sie hatte eine braun-orange Handtasche bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Schäufeleinstraße und Friedenheimer Brücke (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.