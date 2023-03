Versuchter Wohnungseinbruch in Schwabing

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 13:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge in einem Mehrfamilienhaus in Schwabing, wie zwei bislang unbekannte Täter versuchten, die Türe der Nachbarswohnung mit einem Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge diese zwei Personen ansprach, flüchteten diese aus dem Mehrfamilienhaus. Anschließend verständigte der Zeuge den Notruf der Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Wohnhaus geschickt. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand entstand nur ein minimaler Sachschaden an der Wohnungstüre.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, südosteuropäisches Aussehen, sprach mit ausländischem Akzent, dunkler Bart, dunkle Haare, bekleidet mit dunkelblauem Jogginganzug Marke Adidas, dunkler Rucksack

Täter 2:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, dunkler Bart, dunkle Haare, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit beiger Jacke

Einer der beiden Täter trug schwarze Schuhe der Marke Nike.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 28.03.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, im Bereich der Daimlerstraße, Agnesstraße, Neureutherstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.