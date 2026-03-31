Versuchter Wohnungsraub in Moosach

Am Samstag, 28.03.2026, gegen 12:45 Uhr, klingelte es zunächst in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstür einer 65-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort durch zwei unbekannte Person in die Wohnung gedrängt, zu Boden gestoßen und trotz Gegenwehr überwältigt. In der Folge forderten die beiden maskierten Täter Geld von der Frau und drohten ihr verbal.

Während ein Täter die 65-Jährige weiterhin am Boden fixierte, durchsuchte der Zweite die Wohnung nach Diebesgut. Nach kurzer Zeit verließen die Täter die Wohnung ohne Tatbeute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die 65-Jährige verständigte anschließend den Polizei-Notruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf die Identität der Täter.

Die Frau wurde bei der Tat leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Am Tatort wurden umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre, 175-180 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch, schlank; dunkle Vermummung, vermutlich mit Sturmhaube

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre, 175-180 cm groß, schlank; dunkle Vermummung, vermutlich mit Sturmhaube

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untermenzinger Straße, Donauwörther Straße und Waldhornstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.