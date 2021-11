Versuchtes Tötungsdelikt: 57-jähriger verletzt 10-jährigen Jungen mit Messer schwer

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 19:40 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der

Neuhauser Straße zu einem tätlichen Angriff, bei dem ein 57-jähriger Staatenloser mit

Wohnsitz in München einen 10-jährigen Jungen (Wohnsitz im Landkreis Starnberg) mit

einem Küchenmesser am Hals und an der Schulter verletzte.

Der 57-Jährige konnte unmittelbar nach der Tat von Zeugen im Geschäft überwältigt

werden. Weitere Zeuge leisteten dem verletzten 10-Jährigen auch sofort Erste Hilfe.

Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Polizei, die mit über zehn Streifen zur

Einsatzörtlichkeit fuhren, konnten wenige Minuten später den Tatverdächtigen

festnehmen und das Messer sicherstellen. Der Junge wurde vom Rettungsdienst weiter

vor Ort versorgt und danach in Begleitung eines Notarztes zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht, in dem er sich weiterhin befindet. Die Verletzungen sind schwer.

Es besteht keine Lebensgefahr.

Zeugen des Vorfalls wurden in das nahe gelegene Polizeipräsidium gebracht und dort von

Einsatzkräften der Krisenintervention betreut. Am Tatort wurden umfangreiche

kriminalpolizeiliche Arbeiten und Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner

Kriminalpolizei durchgeführt. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat noch vor Ort die

Ermittlungen übernommen. Der 57-Jährige befindet sich in der Haftanstalt des

Polizeipräsidiums und wurde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes angezeigt. Er wird

im Laufe des Tages dem Haftrichter zu Klärung der Haftfrage vorgeführt.