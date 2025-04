Versuchtes Tötungsdelikt – eine Tatverdächtige festgenommen

Am Montag, 14.04.2025, in den frühen Morgenstunden, wurde die Münchner Polizei über den Notruf von einer 22-jährigen Frau informiert, dass diese kurz zuvor von ihrer 19-jährigen Schwester in deren gemeinsamer Wohnung mit einem stumpfen Gegenstand attackiert und verletzt worden sei. Polizeiliche Einsatzkräfte kamen daraufhin vor Ort und führten eine Sofortfahndung nach der Geflüchteten durch. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihre Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Im Rahmen der Sofortfahndung konnte schließlich die 19-jährige Tatverdächtige widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde für sie durch das Amtsgericht München ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Das Kommissariat 11 hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Gegenständig sind dabei insbesondere der genaue Tatablauf sowie die Tathintergründe.