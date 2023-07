Versuchtes Tötungsdelikt in der Altstadt

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einer Gaststätte in der Sonnenstraße. Dort kam ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg auf ihn zu und dieser stach unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein. Danach fügte sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zu.

Zeugen griffen in die Situation ein, nahmen ihm das Messer ab und alarmierten den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Gaststätte geschickt.

Beide Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bereits mehrere Zeugen vernommen. Auch Einsatzkräfte des KIT waren zur Betreuung der Zeugen vor Ort.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.