Versuchtes Tötungsdelikt in Freimann – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Montag, 27.03.2023, gegen 20.00 Uhr kam es in einer Wohnunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 63-Jährigen und einem 37-Jährigen, die sich beide dort berechtigt aufhielten. Im Rahmen dieser Konfrontation erhielt der 37-Jährige nach den aktuellen Erkenntnissen mehrere Stichverletzungen mit einem Küchenmesser. Die Polizei wurde durch den dortigen Sicherheitsdienst verständigt. Vor Ort konnte anschließend der 63-Jährige als Tatverdächtiger widerstandslos festgenommen werden. Der 37-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Beide Personen waren nach dem aktuellem Ermittlungsstand deutlich alkoholisiert.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München übernommen. Die beiden Beteiligten kamen hier aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Der 63-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.