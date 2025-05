Versuchtes Tötungsdelikt in Freimann

Am Montag, 19.05.2025, gegen 21:45 Uhr, waren ein 42-Jähriger und ein 32-Jähriger

zusammen mit einer 24-Jährigen und deren Kindern, die sich im Kinderwagen befanden,

im Bereich des Euro-Industrieparks unterwegs. Alle Personen haben die ungarische

Staatsangehörigkeit.

Dort kam es nach dem aktuellen Erkenntnisstand im Bereich der Maria-Probst-Straße 7

zu einem Zusammentreffen mit zwei unbekannten Männern. Einer dieser beiden

Unbekannten belästigte nun die 24-Jährige, was im Anschluss zu einer körperlichen

Auseinandersetzung unter den vier Männern führte. Die 24-Jährige entfernte sich

umgehend von den Männern, um ihre Kinder zu schützen.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl der 42-Jährige als auch der 32-Jährige mit einem

Stichwerkzeug verletzt und die beiden unbekannten Männer flüchteten. Die beiden

verletzten Männer kamen in der Folge jeweils in Krankenhäuser. Die Polizei leitete eine

Sofortfahndung vor Ort ein, die jedoch nicht zum Auffinden der beiden Geflüchteten führte.

Beide Verletzte befinden sich nicht in Lebensgefahr und konnten nach ambulanter

Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge vom Kommissariat 11 übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20 – 30 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, normale Figur, gekrauste kurze

braune Haare, leichter Bart, dunklere Hautfarbe; dunkel gekleidet, vom Eindruck her

nicht deutsch

Täter 2:

Männlich, knapp über 30 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, dünner als Täter 1, eher

glatte kurze schwarze Haare, dunklere Hautfarbe; bekleidet mit dunkler Jogginghose

und dunkler Jacke, vom Eindruck her nicht deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat vor Ort Beobachtungen machen können, die den Tatablauf betreffen oder kann

Hinweise auf die beiden geflüchteten Täter geben?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich

umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.