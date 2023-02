Versuchtes Tötungsdelikt in Giesing

Am Samstag, 18.02.2023 gegen 22:15 Uhr, informierten Anwohner die Polizei über einen

Streit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in München-Giesing. Die

Polizeibeamten vor Ort fanden in der betreffenden Wohnung einen 35-Jährigen dort

Wohnhaften auf, der lebensgefährlich verletzt worden war. Der Schwerstverletzte wurde

unmittelbar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Aktuell

befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 übernommen. Dabei gilt

es vor allem den Tatablauf, die Tatbeteiligten und den Tathintergrund herauszufinden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden die lebensgefährlichen Verletzungen

durch Fremdeinwirkung verursacht. Zeugen berichteten von drei Personen, die nach dem

Streit das Anwesen verließen. Weitere Ermittlungserkenntnisse können zum aktuellen

Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.