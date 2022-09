Versuchtes Tötungsdelikt in Klinik: Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 04:45 Uhr, attackierte ein 28-jähriger Deutscher auf

einer geschlossenen psychiatrischen Station in einem Münchner Klinikum eine 38-jährige

deutsche Mitpatientin in deren Krankenzimmer. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand

würgte der 28-Jährige die Frau mit beiden Händen. Eine Bettnachbarin der 38-Jährigen

wurde davon wach, erkannte die Situation und drückte den Patientennotruf. Ein

herbeigeeilter Krankenpfleger konnte den 28-Jährigen schließlich von weiteren Angriffen

abhalten. Die 38-Jährige wurde zur Überwachung auf die Intensivstation verlegt, eine

akute Lebensgefahr besteht nicht.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache wurden umgehend vom Kommissariat 11

des Polizeipräsidiums München übernommen. Noch am Tatort wurden in der Folge die

notwendigen akribischen Sicherungsmaßnahmen von der Spurensicherung durchgeführt.

Die Ermittlungen zum Motiv, dem Hintergrund der Tat und zu dem Tatverdächtigen dauern

an.

Gegen den 28-Jährigen wurde durch den Ermittlungsrichter ein Unterbringungsbefehl

erlassen.