Versuchtes Tötungsdelikt in Neuperlach

Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 02.35 Uhr befanden sich mehrere Personen in einem gastronomischen Betrieb. Dort kam es zwischen zwei männlichen Personen (30 und 31 Jahre alt, beides bosnische Staatsbürger mit Wohnsitzen in München) aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit, in dessen Verlauf der 30-Jährige den 31-Jährigen verletzte.

Zeugen des Vorfalls alarmierten den Notruf, woraufhin mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Der 31-Jährige hatte Stichwunden im Bereich des Halses, die nach den ersten Erkenntnissen der Polizei durch einen Schlag mit einem Getränkeglas verursacht wurden.

Der 31-Jährige wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und danach zur weiteren stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 30-Jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Noch vor Ort wurden die Ermittlungen vom Kommissariat 11 wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und es wurden mehrere Zeugen vernommen. Der 30-Jährige wurde wegen eines versuchten Totschlags angezeigt und er wird morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11.