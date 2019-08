Versuchtes Tötungsdelikt in Pasinger Bordellbetrieb

In den Morgenstunden des Samstag, 17.08.2019 kam es in einem Bordellbetrieb in Pasing

zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gästegruppe, dort arbeitenden Angestellten

und dem Betreiber. Ein 29-jähriger Rumäne, begann in stark alkoholisiertem Zustand eine

Angestellte verbal zu beleidigen und anzuspucken. Als weitere Angestellte und Gäste

schlichtend eingriffen, entwickelte sich zwischen allen Beteiligten ein Handgemenge, das

sich schließlich in den Außenbereich vor den Club verlagerte. Im Zuge der

Auseinandersetzungen wurden hierbei unter anderem auch Zaunlatten und ein Metallrohr

als Schlaggegenstände eingesetzt.

Nach Eintreffen der Polizei hatten sich die meisten Beteiligten wieder vom Tatort entfernt,

wobei ein 24-Jähriger aus der Gästegruppe bewusstlos und mit massiven

Kopfverletzungen am Tatort aufgefunden wurde. Durch um-fangreiche und intensive

Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der polizeilichen Erstzugriffskräfte im Nahbereich

konnten jedoch die Personalien von nahezu allen Beteiligten festgestellt werden.

Der 24-Jährige kam stationär in ein Münchner Klinikum und musste wegen einer schweren Schädel-Hirn-Verletzung notoperiert werden. Inzwischen befindet er sich außer

Lebensgefahr.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse vor Ort bestand der Verdacht, dass der 39-jährige

Clubbetreiber für die schweren Verletzungen des 24-Jährigen verantwortlich wäre, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

Weitere Ermittlungen der Mordkommission bestätigten eine Tatbeteiligung des

Clubbesitzers an der allgemeinen Auseinandersetzung, entlasteten diesen jedoch

hinsichtlich der Kopfverletzungen des 24-jährigen. Dieser hatte die Verletzungen durch

massive Tritte gegen den Kopf durch einen anderen bis dato unbekannten Täter erlitten.

Der Clubbesitzer wurde daraufhin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am

Samstag, 17.08.2019 aus der Haft entlassen.

Neben weiteren Ermittlungsmaßnahmen führten die Auswertungen der Videoaufzeichnungen des Bordellbetriebs im Abgleich mit den festgestellten Personalien

des Erstzugriffs zur Identifizierung des 49-jährigen rumänischen Beschuldigten. Nachdem

dieser in Deutschland keinen Wohnsitz gemeldet hatte, wurde am Mittwoch, 21.08.2019

das Kommissariat 101 (Personenfahndung) um Unterstützung ersucht. Diese konnten bereits am Nachmittag des Mittwoch, 21.08.2019 den Beschuldigten antreffen und

vorläufig festnehmen. In seiner Vernehmung durch die Mordkommission zeigte sich der

Beschuldigte weitgehend geständig.

Die Staatsanwaltschaft München I stellte am Donnerstag, 22.08.2019 Haftbefehlsantrag

wegen versuchten Totschlags. Die Entscheidung des zuständigen Ermittlungsrichters wird

noch im Laufe des Tages erwartet.

Umfangreiche Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeiträgen sind noch erforderlich. Diese

werden durch die Mordkommission des Polizeipräsidiums München geführt.