Versuchtes Tötungsdelikt in Ramersdorf – 18-Jähriger sticht auf 63-Jährigen ein

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 08:50 Uhr, verständigte ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in

München den Notruf der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass er verletzt wurde und

dringend Hilfe benötige.

Die alarmierten Rettungskräfte trafen kurz darauf an einem Mehrfamilienhaus in

Ramersdorf ein. Die angegebene Wohnung wurde jedoch nicht geöffnet. Allerdings

konnten die Kräfte Schreie aus der Wohnung vernehmen, weshalb die Rettungskräfte

über den Polizeinotruf 110 polizeiliche Einsatzkräfte zur Unterstützung anforderten.

Die verständigten Kräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und trafen dort

auf den verletzten 63-Jährigen, sowie auf einen 18-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in

München.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen dem 63-Jährigen und dem 18-Jährigen gekommen. Der 18-Jährige soll mit

einem Messer auf den 63-Jährigen eingestochen haben und diesen dadurch schwer

verletzt haben. Der tatverdächtige 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Aufgrund der schwere seiner Verletzungen wurde der 63-Jährige unverzüglich zur

weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des

Polizeipräsidiums München übernommen.

Die erforderlichen Spurensicherungsmaßnahmen wurden in der Tatortwohnung durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft München I beantragt Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Der 18-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.