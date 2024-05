Versuchtes Tötungsdelikt in Riem

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 18.30 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen in München-Riem auf dem Platz der Menschenrechte aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen (geschätzt 10 – 15 Personen).

Im Rahmen dieser Konfrontation erlitt ein 16-Jähriger zwei Stichwunden in den Rücken. In der Folge wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort umgehend ärztlich behandelt. Nach Einschätzung der dortigen Ärzte wäre die Verletzung ohne die sofortige Behandlung tödlich verlaufen. Ein weiterer 16-Jähriger wurde durch einen Schnitt am Arm verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Versorgung zwischenzeitlich verlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden aufgrund der Gesamtumstände vom Kommissariat 11 übernommen.

Für eine umfassende Aufklärung dieser Tat bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe.

Personen, die Bild- und/oder Videomaterial zu der Auseinandersetzung haben, werden darüber hinaus gebeten, diese über den Link:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de der Polizei zu Verfügung zu stellen.

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum Tatzeitpunkt Feststellungen oder auch Beobachtungen machen können, die zu einer Aufhellung des Tatablaufs oder auch zu einer Identifizierung der beteiligten Personen insbesondere des oder der Täter(s) führen können.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.