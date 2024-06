Versuchtes Tötungsdelikt in Schwabing

Am Samstag, 22.06.2024, befand sich eine Personengruppe aus Österreich aufgrund

eines Feierausflugs u. a. auch im Englischen Garten im Bereich des Chinesischen Turms.

Gegen 21:25 Uhr entschied man sich, die Örtlichkeit zu verlassen und weiterzuziehen.

Dabei kam es in der Folge aus bisher unbekannten Gründen zu einer körperlichen

Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe, die sich ebenfalls vor Ort befunden

hatten. Letztlich ließen diese von der österreichischen Gruppe wieder ab und flohen. Ein

32-jähriger Österreicher sowie ein 39-jähriger Österreicher bemerkten in der Folge jeweils

eine Stichverletzung am Oberkörper. Daraufhin wurde der Rettungsdienst verständigt. In

diesem Zusammenhang kam auch die Polizei hinzu. Der 32-Jährige wurde umgehend zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde vor Ort

ambulant versorgt.

Im Rahmen der Sofortfahndung wurde durch die Einsatzkräfte schließlich ein 17-jähriger

Münchner festgestellt. Er hatte eine Schnittverletzung an der Hand und leistete schließlich

im Rahmen der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen noch Widerstand gegenüber

den Polizeibeamten. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er in eine

psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Noch in der Nacht wurden die weiteren Ermittlungen in dieser Sache vom Kommissariat

11 übernommen. In wie weit der 17-Jährige hier als Tatbeteiligter in Frage kommt sowie

nähere Erkenntnisse zu Tathintergrund und Tatablauf, ist alles Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Englischen Gartens, insbesondere des

Chinesischen Turms Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder auch jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.