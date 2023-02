Versuchtes Tötungsdelikt in Unterschleißheim

Am Samstag, 25.02.2023, kam es gegen 08.20 Uhr in einem Arbeiterwohnheim in Unterschleißheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und einem 52-Jährigen. Der 49-Jährige war hierbei zu Besuch in einem anderen Zimmer des Wohnheims. Dort wurde er unvermittelt aus bislang unbekannten Gründen von dem 52-Jährigen angegangen und von ihm mit einem Messer im Gesicht und im Bereich der Brust verletzt.

Nur durch das sofortige und massive Eingreifen der anderen anwesenden Personen in dem Zimmer konnte schließlich ein weiteres Zustechen des Angreifers verhindert werden. Er wurde entwaffnet und verließ das Zimmer.

In der Folge konnte der 52-Jährige durch verständige Polizeibeamte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Der 49-Jährige wurde mit seinen schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus verbracht. Akute Lebensgefahr besteht für ihn nicht.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl lautet dabei auf versuchten Mord.