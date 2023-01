Versuchtes Tötungsdelikt – Polizeibeamter verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 22.45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich eines Beherbergungsbetriebs in der Münchner Altstadt.

Im Verlauf dieses Einsatzes traf ein 34-jähriger Polizeibeamter in Zivil auf einen 28-jährigen Ungarn (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) im Erdgeschoss des Beherbergungsbetriebs, als dieser gerade aus dem Aufzug trat. Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen und sprach den Mann an, woraufhin dieser nun unvermittelt ein bereits aufgeklapptes Klappmesser aus seiner Jackentasche zog und in Richtung Halsregion des 34-Jährigen stach. Dieser konnte den Angriff abwehren und wurde mit dem Messer lediglich an den Händen verletzt.

Im Anschluss konnte der 28-Jährige überwältigt und festgenommen werden. Er wird im Laufe des Tages nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Bei dem Einsatz waren über zehn Streifen eingesetzt. Die Münchner Kriminalpolizei hat noch vor Ort intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der verletzte Polizeibeamte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er ist momentan nicht dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen, da wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an dem Polizeibeamten ermittelt wird.