Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger festgenommen

Am Montag, 01.01.2024, gegen 08:45 Uhr, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in Freiham informiert. Vor Ort konnte schließlich ein schwerst verletzter 20-Jähriger, der in München wohnhaft ist, mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen auf einem Gehweg liegend festgestellt werden. Er wurde sofort notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, in dem er notoperiert wurde. Sein Zustand gilt als kritisch. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte schließlich in einer nahen Wohnung ein Tatverdächtiger, bei dem es sich um einen 22-Jährigen in München wohnhaften Mann handelt, festgestellt und anschließend festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen. Vom Tathintergrund her war es zwischen den beiden Männern, die vorher mit noch anderen Personen zusammen Silvester gefeiert hatten, wegen einer Spielkonsole zum Streit gekommen. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 22-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags beantragt.