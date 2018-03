Verwöhnhotel Berghof: Dem Alltag entfliehen und Balance finden im Salzburger Pongau

„Verwöhnen mit Stil“ ist das Motto im Verwöhnhotel Berghof. Die herrliche Natur des Salzburger Landes ist eine Seite des Genusses. Die andere das harmonische Ambiente und der Komfort im Viersterne-Superiorhotel, sowie die köstliche Küche auf Basis regionaler, hochwertiger Produkte.

Dass das Sankt Johanner Alpendorf ein guter Platz für Kulinarik und edle Tropfen ist, lässt sich bei der frühsommerlichen Genusswoche (09.–16.06.18) im Verwöhnhotel Berghof****S mit allen Sinnen erleben. Das Viersterne-Superiorhotel liegt hoch über dem Salzachtal – und auf noch höherem Niveau in puncto Gastlichkeit und Service. Alexander Forbes jun. ist der „Koch der Köche 2017“ und zaubert aus hochwertigen Lebensmitteln der Region schmackhaft-gesunde Gaumenfreuden. Kombiniert mit internationalen Gourmetstandards stehen diese bei der Berghof-Genusswoche im Mittelpunkt. Kostproben davon gibt es an drei Gourmetabenden samt Weinbegleitung aus dem gut sortierten Weinkeller. Ein weiterer Feinschmecker-Höhepunkt ist die Kochshow mit dem Küchenchef. „Scharf auf den Pongau“ ist das Motto bei der Verkostung in der Schnapsbrennerei „Nigglbauer“. Am Bauernmarkt im hoteleigenen Naturgarten werden Speck, Schinken, würzige Käsesorten, sauer Eingelegtes oder typische Süßspeisen wie Bauernkrapfen mit Preiselbeermarmelade angeboten.

Köstlich entspannt durch das ganze Jahr

In der stilvollen Atmosphäre der gemütlichen Restaurants und Stuben oder auf der beheizbaren, wettersicheren Panoramaterrasse des Verwöhnhotels Berghof werden das ganze Jahr über ausgewählte Köstlichkeiten serviert: vom Schlemmer-Frühstücksbuffet mit eigener Schauküche über die Wander- und Wellnessjause am Nachmittag bis zum leichten sechsgängigen Abendmenü. Bei aller Schlemmerei wird auch auf die gesunde Bewegung nicht vergessen. Geführte Wander- und Nordic Walkingtouren oder das gecoachte Sport- und Entspannungsprogramm rücken den Kalorien zu Leibe. Reine Erholung ist in der 1.200 m2 großen Wellness-Oase und im 2.000 m² großen Wellness-Naturgarten angesagt. www.hotel-berghof.com

Berghof Genusswoche (09.–16.06.18)

Leistungen: 7 ÜN (3 und 5 ÜN auf Anfrage) inkl. Berghof’s Gourmet-HP (Schlemmerfrühstück auf der Panoramaterrasse, Genussjause 15–17 Uhr, Welcome Drink, 3 Gourmetabende mit Weinbegleitung), Degustation in der Schnapsbrennerei „Nigglbauer“, Kochshow mit Alexander Forbes jun., Bauernmarkt im Wellness-Naturgarten, Pongauer Genusspaket als Geschenk, geführte Wanderungen und Nordic-Walking-Tour, Sport-, Bewegungs- & Entspannungsprogramme, Wellnessoase (1.200 m²), Wellness-Naturgarten (2.000 m²) mit beheiztem Außenpool, Kinderpool, Kneippbecken mit Wasserfall u.v.m. 30-Euro-Beautygutschein und viele Berghof-Inklusivleistungen

Preis p. P.: ab 708,50 Euro