Viele zusätzliche S-Bahnen in der Silvesternacht

Zusätzliche Fahrten in den frühen Morgenstunden • Pendelverkehr im durchgehenden 20-Minuten-Takt auf der Stammstrecke

Nachtschwärmer profitieren in der Silvesternacht von vielen zusätzlichen Fahrtmöglichkeiten im S-Bahn-Bereich. Im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des Freistaats den Schienenpersonennahverkehr plant, finanziert und kontrolliert, bietet die S-Bahn München insgesamt 30 zusätzliche Fahrten in den Nacht- und frühen Morgenstunden an, damit alle Feiernden sicher und komfortabel nach Hause kommen.

So sind in der Silvesternacht auf allen Linien in beide Richtungen auch eine Stunde später als sonst an Wochenenden üblich noch S-Bahnen unterwegs. Die Züge fahren im Innenstadtbereich gegen 3.30 Uhr ab und verkehren bis zu den Endstationen der jeweiligen Linien. Auch auf der Stammstrecke selbst verstärkt die S-Bahn das Angebot und setzt ab Mitternacht zusätzliche Pendelfahrten ein. Auf der wichtigen Ost-West-Achse zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren die S-Bahnen dadurch je Richtung bis etwa 4 Uhr morgens durchgehend mindestens alle 20 Minuten.