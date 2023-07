Vier neue Parklizenzgebiete in Sendling-Westpark

In Städten ist das Angebot an öffentlichen Parkplätzen begrenzt. Vor allem innenstadtnahe Stadtviertel leiden unter dem Verkehr der Parkplatzsuchenden, der Lärm, Stau und Abgase verursacht. Es hat sich gezeigt, dass durch die Einrichtung von Parklizenzgebieten der knappe Raum effektiver genutzt werden kann und dies auch zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt. Auch in München schreitet die Einrichtung von Parklizenzgebieten voran: Am Freitag, 28. Juli, werden wie angekündigt die vier neuen Parklizenzgebiete „Eichendorffplatz“, „Südliche Hansastraße“, „Nördliche Passauerstraße“ und „Partnachplatz“ im Stadtbezirk Sendling-Westpark in Betrieb genommen. In München gibt es damit insgesamt 75 Parklizenzgebiete.

Die neuen Lizenzgebiete werden begrenzt von der Bahnlinie München-Bayrischzell im Osten, dem Mittleren Ring im Süden, dem Luise-Kiesselbach-Platz, der Albert-Roßhaupter-Straße und der Fernpaßstraße im Westen sowie der Heiterwanger Straße und Am Westpark im Norden. Für die neuen Parklizenzgebiete können Bewohner*innen mit Wohnsitz im Lizenzbereich, auf die ein Auto zugelassen ist und die nicht über einen Stellplatz auf Privatgrund verfügen, einen Parkausweis mit einer Gültigkeitsdauer von einem oder zwei Jahren beantragen.

Weitere Informationen und alles Wissenswerte zur Online-Beantragung von Bewohnerparkausweisen unter muenchenunterwegs.de/parken.