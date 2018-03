Vier Oscars® für SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS

Nach einer preisgekrönten Award-Season wurde Guillermo del Toros Kino-Erfolg SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS gestern von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit vier Oscars® in folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Bester Film

Beste Regie: Guillermo del Toro

Beste Ausstattung: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau und Jeff Melvin

Beste Filmmusik: Alexandre Desplat

Weitere Auszeichnungen:

SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS erhielt nicht nur zwei Golden Globe Awards, den Producers Guild of America (PGA) Award sowie den Goldenen Löwen als Bester Film bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig 2017, sondern auch drei BAFTAS und vier Critics‘ Choice Movie Awards (darunter Bester Film, Beste Regie und Beste Filmmusik). Guillermo del Toro wurde außerdem bereits von der Directors‘ Guild of America und der Los Angeles Film Critics Association als Bester Regisseur ausgezeichnet. Letztere ehrten außerdem Sally Hawkins als Beste Hauptdarstellerin.

Der meisterhafte Geschichtenerzähler Guillermo del Toro inszeniert mit SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS eine poetische Liebesgeschichte, die circa 1963 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in Amerika spielt. Im versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet die einsame Elisa (Sally Hawkins) gefangen in einem Leben der Stille und Isolation. Elisas Leben ändert sich für immer, als sie und ihre Kollegin Zelda (Octavia Spencer) ein als geheim eingestuftes Experiment entdecken.

In den Hauptrollen: Die mit Oscar®-Nominierungen, Golden Globes, BAFTA Awards und vielen anderen Preisen vielfach ausgezeichnete Sally Hawkins (HAPPY GO LUCKY, PADDINGTON, GODZILLA, BLUE JASMIN), der Oscar®-nominierte Richard Jenkins (THE VISITOR), Michael Shannon (MIDNIGHT SPECIAL), Oscar®-Preisträgerin Octavia Spencer (THE HELP, HIDDEN FIGURES – UNERKANNTE HELDINNEN) sowie der Formwandler des Kinos Doug Jones (PANS LABYRINTH, HELLBOY). Regie, Drehbuch, Story und Produzent: einer der kreativsten, visionärsten Geschichtenerzähler des gegenwärtigen Hollywood, Guillermo del Toro (Oscar®-Nominierung für PANS LABYRINTH).

Den deutschen Trailer sehen Sie hier:



SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS

Seit Donnerstag, 15. Februar 2018 nur im Kino