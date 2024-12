Vier Stunden im Aufzug gefangen – Berg am Laim

Die Rettung von vier eingeschlossenen Personen aus einem Aufzug dauerte gestern knapp vier Stunden. Alle Personen blieben dabei unverletzt.

Bei der Fahrt im Aufzug eines Firmengebäudes blieben vier Mitarbeiter stecken. Sie drückten den Notrufknopf und meldeten gegen 8.00 Uhr ihr Schicksal an die Servicefirma. Zwei Aufzugsmechaniker wurden daraufhin verständigt und fuhren zu dem Gebäude in der Anzinger Straße. Das Befreien von Personen dauert in solchen Fällen normalerweise nur wenige Minuten. Doch diesmal leider nicht.

Um 9.50 Uhr wählten die Aufzugsmechaniker den Notruf 112 und holten die Feuerwehr zur Unterstützung. Sie erwarteten die Einsatzkräfte und erklärten ihnen die Situation. Wie sich zeigte, konnte der Aufzug nicht mehr verfahren werden. Ein Aufzugsmechaniker stieg über eine Steckleiter der Feuerwehr in den Aufzugsschacht, um von unten an die Kabine zu kommen. Er wurde dabei von den Feuerwehrleuten gegen die Absturzgefahr mit einem Klettergurt abgesichert. Der Aufzug war in den sogenannten Fang gefahren. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern. Dabei kam es wohl zu einer kleinen Beschädigung und der Monteur musste daran schrauben. Anschließend konnte der Aufzug manuell nach oben gefahren werden. Erst dann konnten die Insassen befreit werden. Die Befreiungsaktion dauerte in Summe knapp vier Stunden. Die Personen blieben unverletzt, nutzten aber umgehend die Möglichkeit, im Freien mal richtig durchzuatmen. Die Monteure kümmern sich um die Reparatur des Aufzuges. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht genannt werden.