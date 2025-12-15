Vier Tatverdächtige nach einem Raubdelikt in Laim festgenommen

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 14:15 Uhr, verabredete sich ein ein 16-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München über ein Internetportal zum Kauf von Kopfhörern. An der Tatörtlichkeit traf er zunächst auf einen der späteren Tatverdächtigen und wurde im weiteren Verlauf in einen Hinterhof gelotst. Dort kamen weitere männliche Personen dazu und der 16-Jährige wurde angewiesen, das zum Kauf der Kopfhörer mitgebrachte Bargeld vorzuzeigen.

Hierbei wurde ihm nach eigener Aussage unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht gesprüht, während ihm das Bargeld aus der Hand gerissen wurde. Daraufhin flohen alle Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Der 16-Jährige verfolgte die flüchtenden Täter und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. In einem Hausflur konnte er einen der flüchtenden Täter stellen und bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizeistreifen festhalten. Bei diesem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen deutsch-irakischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Anwesens konnten zwei weitere Tatverdächtige aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 14-jährigen deutsch-irakischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München und einen 15-jährigen deutsch-britischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München.

Im weiteren Verlauf konnte in der unmittelbaren Nähe ein 16-jähriger deutsch-britischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Gegen alle vier Tatverdächtige wurde eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls gefertigt. Der 15-Jährige, 14-Jährige und der 16-Jährige (mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit) wurden nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 16-jährige deutsch-britische Staatsangehörige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.