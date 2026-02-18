Vier Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Graffiti in Schwabing festgenommen

Am Sonntag, 08.02.2026, gegen 06:50 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München durch die U-Bahnwache der MVG darüber verständigt, dass eine Streife der U-Bahnwache gegen 06:30 Uhr am U-Bahnhof Dietlindenstraße eine frisch mit Graffiti großflächig besprühte U-Bahn festgestellt hatte.

Kurz bevor die Anforderung die Einsatzzentrale der Polizei erreichte, war unabhängig hiervon eine Streifenbesatzung der Polizei im unmittelbaren Nahbereich von zwei Passanten angesprochen worden, die mehrere vermummte Personen in der Nähe des Notaustieges beobachtet hatten, welche anschließend mit einem Pkw geflüchtet waren.

Da sich die Passanten das Kennzeichen merkten, konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen das Fahrzeug mitsamt den Insassen festgestellt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnten unter anderem Spraydosen festgestellt werden. In weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hierbei um die Tatverdächtigen handeln könnte, woraufhin die Insassen festgenommen wurden.

Bei den Insassen handelte es sich um einen 32-jährigen Deutsch-Tunesier und einen 37-jährigen Deutschen, beide mit Wohnsitz in München, sowie einen 24-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg und einen 27-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen wieder entlassen.

Gegen die vier Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23 des Polizeipräsidiums München.