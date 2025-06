Vier Verletzte bei Verkehrsunfall – Sendling-Westpark

Bei der Kollision zweier Pkw sind am Montagabend mehrere Personen verletzt worden, darunter eine 21-Jährige schwer. Zur Rettung musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen.

Aus unbekannter Ursache verunfallten ein schwarzer Mercedes und ein silberner Opel gestern auf der Autobahn in Richtung Garmisch-Partenkirchen kurz nach der Auffahrt München-Sendling. Aufgrund der unklaren Schilderungen beim Notruf wurde zunächst der Rettungsdienst und – wie auf Autobahnen üblich – Einheiten der Feuerwehr zur Verkehrsabsicherung zur Einsatzstelle beordert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bot sich zunächst ein chaotisches Bild. Es war aber schnell klar, dass die schwerverletzte Beifahrerin des Mercedes von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Daraufhin wurde die Alarmstufe auf „Verkehrsunfall – Person eingeklemmt“ erhöht, was unter anderem die Nachforderung des Einsatzführungsdienstes und des Rüstwagens beinhaltet. Nach der Befreiung mit Schere und Spreizer wurde die 21-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen in notärztlicher Begleitung in eine Münchner Klinik gebracht. Auch der 27-jährige Fahrer des Mercedes musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 52- und 53-jährigen Frauen, die sich im Opel befanden, konnten nach einer ambulanten Versorgung vor Ort bleiben.

Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte der Einsatz für die rund 30 Kräfte der Feuerwehr und 15 Kräfte des Rettungsdienstes nach zwei Stunden beendet werden.

Zur Unfallursache und dem entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr keine Angaben machen.