Vital CAMP Bayerbach: Kein Winter ohne Camping?

Der Duft der großen Freiheit, der Natur ganz nah, Winterweiß und Ruhe – das sind die Träume, aus denen Wintercamping gemacht ist. Damit das Urlaubserlebnis im Schnee auch zur rundum gelungenen Wohlfühlauszeit wird, hat sich das Vital CAMP Bayerbach voll und ganz auf den angesagten Winter-Reisetrend eingestellt: Mit Glamping, das die besten Elemente des Campings mit denen des Urlaubs im Hotel vereint. Mit schönen Chalets und Mobilheimen, mit einem mehrfach ausgezeichneten Spa-Bereich, einem Fit- und Vitalprogramm und einem beeindruckenden gastronomischen Angebot. Beim pincamp by ADAC-Ranking zählt das Vital CAMP Bayerbach zu den Top 20 der beliebtesten Campingplätze in Europa und zu den Top 10 der beliebtesten Campingplätze in Deutschland, dazu kommen gleich drei Campsite Awards. Camping-Genuss hat im Vital CAMP Bayerbach immer Saison. Das Glamping-Resort ist ganzjährig geöffnet.

Kuschelige Chalets und Mobilheime für Wintertage

Das Vital CAMP Bayerbach ist mehr als ein Campingplatz. Die Chalets im Resort bieten ein luxuriöses Urlaubsgefühl und jede Menge Platz für die Zeit mit Freunden, mit der Familie und zum Entspannen. An Wintertagen kuscheln sich Genießer im großzügigen Wohnbereich auf das Sofa am Kamin. Hobbyköche bereiten in der Küche ihre Lieblingsgerichte zu, und am großen Esstisch kommen alle zu kulinarischen Stunden zusammen. Einfach einmal den Alltag hinter sich lassen und unbeschwerte Wintertage verbringen, das geht in den Chalets ganz einfach. Ebenso schätzen die Wintercamper im Vital CAMP Bayerbach die Design-Mobilheime, die auf rund 35 Quadratmetern alle Annehmlichkeiten einer gehobenen Hotel-Suite bieten. Klare und moderne Formen sorgen für ein angenehmes Wohnerlebnis in allen Jahreszeiten. Bis zu fünf Personen finden in den Mobilheimen Platz.

Wellnessluxus am Campingplatz

So muss Glamping sein: Im Vital CAMP Bayerbach versüßen ein Thermalhallenbad und eine Saunawelt winterliche Campingtage. Was gibt es Schöneres als sich in einer wohltemperierten Sauna oder im warmen Thermalwasser aufzuwärmen und in der Beauty von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen? Behagliche Stunden regenerieren Körper und Geist – ob in der Außensauna mit Panoramaverglasung, in der Bio-Sauna, der finnischen Sauna, im Tepidarium oder im Rasulbad. Von Montag bis Freitag bringt ein wetterunabhängiges Fit- & Vitalprogramm mit professionellen Trainern Bewegung in den Campingurlaub. Wellness und Sport sind im Preis für alle Übernachtungsgäste inbegriffen.

Glampingfreude pur

In der unberührten Natur des Rottals genießen Wintercamper himmlische Ruhe. Beim Spazieren, Winterwandern und Nordic Walking atmen sie klare, frische Luft. In nur 1,5 Stunden erreicht man Ski- und Wintersportgebiete mit hervorragenden Pisten zum Skifahren, zugefrorenen Seen zum Eislaufen und Eisstockschießen, Winterspaß für die ganze Familie. 310 Komfortstellplätze mit weitem Blick in das schöne Rottaler Hügelland stehen zur Verfügung. Der Komfort ist auf höchstem Niveau. Nichts, das es nicht gibt: Angefangen vom großen Frühstücksbuffet im Huckenhamer Stadl über gutbürgerlich-bayerische Spezialitäten, Pizzen und Leckerbissen aus der hauseigenen Metzgerei bis hin zum Kiosk für den täglichen Bedarf – mit Zeitschriften, Campingartikeln, Semmel- und Getränkeverkauf. Weiters: Sanitärgebäude mit Einzelduschen, Edelstahl-Versorgungssäulen mit Stromanschluss, Frisch- und Abwasser, eine praktische Hundedusche für den vierbeinigen Liebling und natürlich freies WLAN.

„Alles beginnt mit einem Stück Freiheit“: Ob Komfort- oder Nature Camping, Zelten, Appartement oder Ferienhaus – Genießer dürfen im Vital CAMP Bayerbach Camping auf höchstem Niveau erwarten.

Vital CAMP Bayerbach

Huckenham 11

94137 Bayerbach

Tel.: +49 8532 9278070

info@vitalcamping-bayerbach.de

https://www.vitalcamping-bayerbach.de/