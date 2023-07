Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seinem neuen Lied „Superstar“ am 22.06.2024 im Olympiastadion München

Die Fans waren direkt ganz aufgeregt, als Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier am vergangenen Donnerstag „musikalische Good News“ via Social Media ankündigte. „Superstar“ heißt die brandneue Single von Andreas Gabalier, der dieses Mal auf kosmische Zusammenhänge und sommerliche Uptempo-Sounds setzt. Seit Freitag, 30. Juni, ist die Single auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar, am 01. Juli feierte sie direkt Live-Premiere beim allerersten „Schlagerboom Open Air“.

Selbst seit Jahren als absoluter Superstar in den größten Stadien Europas unterwegs, geht’s Andreas Gabalier bei der neuen Single genau genommen um eine ganz besondere Himmelskonstellation, die ihn schon sein ganzes Leben inspiriert und begleitet: Das Sternbild Pegasus, das schon in der Antike nach dem gleichnamigen geflügelten Pferd benannt wurde. „Ich nenne ihn meinen fliegenden Drachen“, so der Musiker über seinen persönlichen Glücksbringer am Nachthimmel. „Wenn ich früher draußen war, habe ich ihn jede Nacht fliegen sehen.“

Es geht um größere Zusammenhänge, um einen sinnhaften Überbau, um Verbundenheit („Sterne vereinen die Großen und Kleinen“): Den Blick in den Himmel gerichtet, präsentiert Andreas Gabalier eine massive Feelgood-Hymne als ersten neuen Track seit der Veröffentlichung des aktuellen Hitalbums „Ein neuer Anfang“, mit dem er im vergangenen Sommer zum sechsten Mal in Folge (!) direkt Platz #1 der österreichischen Albumcharts erstürmt hatte – flankiert von jeweils Platz #2 in Deutschland und der Schweiz.

Am 22. Juni 2024 kommt Andreas Gabalier nun bereits zum fünften Mal ins Olympiastadion – seine brandneue Single im Gepäck und bereit den Fans eine fulminante Show zu bieten.

Wer schon mal auf einem seiner Konzerte war weiß: bei seinen Hits wie Hulapalu, I sing a Liad für di oder Bügel dein Dirndl gscheit auf kann niemand stillstehen. Ein Meer aus Dirndl und Lederhosen singt, feiert und tanzt. Gleichzeitig wird auch den emotionalen Liedern wie Amoi seg´ma uns wieder andächtig gelauscht. Die Atmosphäre aus faszinierenden Bühnenbildern, einer energiegeladenen Show und einem strahlenden Lichtermeer, ist absolut atemberaubend. So ist es auch kein Wunder, dass seine Konzerte mittlerweile zu einzigartigen, friedlichen und harmonischen Großereignissen für Jung und Junggebliebene herangewachsen sind. Viermal war das Olympiastadion bereits ausverkauft – zum zehnjährigen Bühnenjubiläum 2019 sogar mit einem Rekord von 72.000 Besuchern. Das Konzert im Olympiastadion München ist fast schon ein Heimspiel für den Mountain Man, der vor der vertrauten Kulisse bereits für zahlreiche spektakuläre Momente gesorgt hat. Seine mitreißende und authentische Volks-Rock’n’Roll Show bringt das gesamte Stadion zum Beben und kann dank der uneingeschränkten Sicht von jedem Rang und jeder Reihe mitverfolgt werden.

Die Rückkehr ins Olympiastadion verspricht der Jahreshöhepunkt für Andreas Gabalier zu werden, denn München war, ist und bleibt das Epizentrum des Volks-Rock´n´Roll.

München-Termin: 22.06.2024 Olympiastadion

Tickets sind via Eventim, München Ticket, MyTicket, telefonisch unter 040/23 72 400 30 (Mo.-Fr.: 10-18 Uhr; Sa.: 09-13 Uhr) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.