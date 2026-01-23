Vollendeter Trickbetrug mittels Schockanruf in Solln

Am Mittwoch, 21.01.2026, gegen 10:10 Uhr, rief ein bis dato unbekannter Täter bei einer über 80-jährigen Deutschen aus Solln an und gab sich als Generalstaatsanwalt aus. Der Anrufer gab an, dass die Tochter der Rentnerin bei einem Verkehrsunfall ein Kind totgefahren hätte und nur gegen eine Kaution von 35.000,- Euro einer drohenden Haftstrafe entgehen könnte.

Die über 80-Jährige übergab daraufhin, im Glauben, ihrer Tochter zu helfen, Schmuck von bisher unbekanntem Wert an einen ebenfalls unbekannten Abholer.

Telefonisch wurde die Rentnerin dann erneut aufgefordert, mehrere tausend Euro bei der Bank abzuheben. Dies war jedoch aufgrund eines dortigen technischen Defekts nicht möglich. Trotzdem fuhr sie zum vereinbarten Ort, einem Gerichtsgebäude, und sprach dort einen Mitarbeiter an. Dieser erkannte den Betrug und verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei am vereinbarten Treffpunkt führte bislang nicht zur Ergreifung des Abholers und zur Auffindung der Wertsachen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 geführt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 170 cm groß, ca. 45 Jahre alt, schlank, west- bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wolfratshauser Straße, Friedastraße, und Großhesseloher Straße (Solln) sowie im Bereich Pacellistraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.