Voller Erfolg und großer Andrang beim Sommerhoffest des Agrarministeriums 2023

Kulinarische Köstlichkeiten aus Bayern und dem Gastland Italien, dazu vielfältige Mitmach- und Informationsangebote für Jung und Alt – das traditionelle Hoffest im Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums hat am Samstag und Sonntag wieder Tausende Besucher angezogen. „Bei unserem Hoffest können die Münchnerinnen und Münchner wieder regionale Schmankerl aus ganz Bayern probieren und genießen. Es ist auch immer wieder eine besonders gute Gelegenheit, um Verbraucherinnen und Verbrauchern mit den Produzenten ins Gespräch zu bringen“, sagte Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Michaela Kaniber bei der Eröffnung des Hoffests. „Damit schaffen wir Transparenz und unterstützen unsere bayerischen Erzeuger, die hier eine wunderbare Auswahl ihrer hochwertigen Produkte aus der Region präsentieren.“

Insgesamt 18 Aussteller waren diesmal auf dem Genussmarkt dabei und haben eine breite Palette an Delikatessen aus Bayern angeboten: vom Bauernhofeis über Schaf- und Fischspezialitäten bis hin zu Ziegenkäse, aber auch Getreide- und Nussprodukte; dazu Streuobst-Säfte, Frankenwein und vieles mehr. Auch auf dem „Zamanand Festival“, das zeitgleich zwischen Odeonsplatz und Siegestor auf der Ludwigstraße stattfand, konnten sich die Besucherinnen und Besucher an etlichen Ständen der bayerischen Land- und Forstwirtschaftsverwaltung zum Beispiel über Erlebnis Bauernhof, das Walderlebniszentrum Grafrath und viele andere Themen informieren. Bei Groß und Klein, Jung und Alt waren an beiden Tagen Mitmachaktionen an den Ständen besonders gefragt. „Mit unseren Festival-Ständen und dem Hoffest ist es uns wieder erfolgreich gelungen, auf das breite Angebot der Land- und Forstwirtschaftsverwaltung hinzuweisen. Außerdem rücken wir damit die großartigen Leistungen der bayerischen Landwirte in den Mittelpunkt, die tagtäglich für unsere gesunde Ernährung arbeiten und unsere Kulturlandschaft und Natur erhalten“, so Ministerin Kaniber.