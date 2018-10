Volles Programm bei den E BIKE DAYS 2019

Die E BIKE DAYS gehen 2019 in ihre vierte Runde: 150 Aussteller präsentieren sich vom 24. bis 26. Mai 2019 im Olympiapark München. Die erwarteten 70.000 Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches Programm rund um das Thema E-Mobilität auf zwei Rädern freuen. Im Zentrum stehen auch 2019 wieder viele Aktionen zum Mitmachen und Erleben sowie der intensive Austausch zum Thema E-Bike.

Auf dem Coubertinplatz präsentieren namhafte Brands die aktuellsten Produkte und Neuentwicklungen aus dem E-Bike-Bereich. Besucher haben die Möglichkeit, unbegrenzt viele Bikes von Top-Marken der Branche auf drei unterschiedlichen Strecken quer durch den Olympiapark zu testen. Das Angebot umfasst die komplette Palette an E-Bikes und lässt auch im kommenden Jahr keine Wünsche offen: E-MTB, Urban E-Bikes, E-Cargobikes, E-Tourenräder, E-Falträder, E-Rennräder. Auf der EXPO AREA präsentieren sich außerdem zahlreiche Brands mit Zubehör, Bekleidung und allem was man zum E-Biken braucht. Der Zugang zum gesamten Ausstellungsgelände sowie zu einigen interessanten Workshops ist wie immer kostenlos.

„Bei den vergangenen E BIKE DAYS konnten wir erneut unsere Besucherzahlen steigern“, sagt Projektleiter Matthias Wiese vom Veranstalter Communico. „Die Veranstaltung trifft offensichtlich den Zeitgeist und stößt auf großes Interesse in München und darüber hinaus. Die E BIKE DAYS werden sehr gut angenommen und wir freuen uns auf die kommende Veranstaltung mit vielen bekannten und neuen Gesichtern.“

Christian Deissenberger, Geschäftsführer der Communico GmbH, ergänzt: „Nicht nur seitens der Besucher, sondern auch von Ausstellern und Partnern haben wir sehr gutes Feedback bekommen, was uns freut und stolz macht. Schon jetzt sind viele Anmeldungen und auch Anfragen neuer Aussteller bei uns eingegangen. Wir rechnen entsprechend mit einer wachsenden EXPO AREA im nächsten Jahr. Der Olympiapark München bietet für diese Veranstaltung die beste Location, denn er steht für urbanen Freizeitspaß, was sich wiederum ideal mit dem Thema E-Bike vereinbaren lässt. Die Zusammenarbeit mit dem Olympiapark war schon in der Vergangenheit hervorragend und wir freuen uns auf einen erneut erfolgreichen Event in toller Lage.“

ISAR RADL RALLYE als Mitmach-Highlight

Einen Höhepunkt der E BIKE DAYS stellt 2019 wieder die ISAR RADL RALLYE am Sonntag dar. Mit der Fahrrad-Navi-App steuern insgesamt 100 Teilnehmer in Zweier-Teams unterschiedliche Check-Points entlang der Isar an. Wer sich am schnellsten und cleversten den Weg durch den Großstadt-Dschungel bahnt, gewinnt und darf sich über tolle Preise freuen. Für diejenigen, die weniger konkurrenzfähig unterwegs sein wollen, werden geführte E-Bike-Touren rund um München angeboten.

Neben dem breiten Angebot an Mitmach-Aktionen, Bühnenprogramm und Testmöglichkeiten der neuesten Produkte, stellen die E BIKE DAYS 2019 wieder eine attraktive Kommunikationsplattform für die Branche und E-Bike-Interessierte dar. Das E-Bike ist aus dem Freizeitleben kaum mehr wegzudenken und fristet schon lange kein Nischendasein mehr. Aus diesem Grund sind auch im kommenden Jahr zahlreiche Tourismusregionen auf der EXPO AREA vertreten, um über Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten mit dem E-Bike zu informieren. Die E BIKE DAYS 2019 starten am Freitag, den 24. Mai 2019 ab 10 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter: www.ebikedays.de