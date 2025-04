Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB 95 Fürstenried

Nach einem Verkehrsunfall musste eine Fahrerin von der Feuerwehr aus einem der beteiligten Fahrzeuge befreit werden.

Der automatische eCall mindestens eines der am Unfall beteiligten Pkw meldete diesen der Notrufzentrale. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes wurden daraufhin zur Unfallstelle geschickt.

Die ersten Rettungskräfte meldeten drei verunfallte Autos. Zwei der Beteiligten konnten sofort von Rettungsdienstpersonal versorgt werden. Eine Frau befand sich aber noch in ihrem Pkw und konnte diesen nicht eigenständig verlassen. In Absprache unter den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst entschieden diese, eine schonende Rettung durchzuführen. Dazu wurde mit hydraulischem Gerät der Zugang zur Patientin geschaffen. Nach der Befreiung aus dem Fahrzeug übernahmen die Rettungsdienstkräfte die weitere Versorgung. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser transportiert.

Während der Rettungsmaßnahmen und bis zur Freigabe durch die Polizei sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Auslaufende Betriebsstoffe wurden ebenfalls noch aufgenommen.

Die Autobahn war in dieser Zeit auf drei Spuren Richtung München gesperrt.

Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.