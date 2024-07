Vom 2. bis 4. August im Olympiapark: Action & Party, Kunst & Kultur: Das große Fest zum MASH-Jubiläum

Der Countdown läuft: Nur noch gut eine Woche bis zum Auftakt von MASH, einem der größten Actionsport-Festivals Deutschlands. Von 2. bis 4. August zeigen nationale und internationale Topstars der Szene im Olympiapark einmal mehr hochklassigen Sport beim Skateboard-Wettbewerb Red Bull Pool Drop, in der BMX Spine Samsung Galaxy Flip Zone und beim Wakeboard-Contest. Mit dabei ist nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr auch heuer wieder der Streetdance-Contest auf der Amphitheater-Bühne des Theatrons. Von Anfang an war MASH ein hochkarätiger, internationaler Sport-Event. Das Erfolgsgeheimnis aber war immer die Verknüpfung von faszinierendem Actionsport und einem Rahmenprogramm, das den Lifestyle und die Kultur der Szene zeigt. Zum zehnten Geburtstag wird dies genauso sein – und noch besser: Unter dem Motto „coming home“ bietet das neukonzipierte MASH Fest jede Menge Lebensgefühl – ein buntes Rahmenprogramm zum Zuschauen und zum Mitmachen, zum Feiern und zum Entspannen. Die Highlights im Überblick:

MASH Square, Active Area & Cultural Village

Der neue MASH Square vor der Olympiahalle Eingang Ost lädt mit einer lässigen Chill-Out-Area zum Verweilen und Entspannen ein. An der MASH Stage gibt es vielfältige Aktivitäten wie zum Beispiel Tanz- und Yoga-Workshops oder Athletentalks. Auf einer Mini-Ramp kann geskatet und BMX gefahren werden. In der Active Area auf der Halbinsel wartet das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München mit tollen Angeboten wie einem Ninja Warrior Parcours auf alle, die selbst aktiv werden wollen. Und natürlich gibt es das Cultural Village, wo sich Schöngeister der Kunst, handwerkliche Perfektionisten und hingebungsvolle Designer präsentieren. Hier warten unter anderem Workshops für Siebdruck oder Batik. Wer sich einmal im Sprayen versuchen möchte, ist im Cultural Village ebenfalls richtig. Denn der Verein für Urbane Kunst lädt zum Graffiti-Workshop ein, bekannte Künstler:innen werden auch vor Ort sein.

ING 3×3 Champions Trophy

Bei Olympia in Paris sind die 3-gegen-3-Basketballer zum zweiten Mal dabei, bei MASH feiern die Kleinfeld-Korbjäger als Side-Event Premiere. Bei der ING 3×3 Champions Trophy kämpfen Deutschlands beste Teams in einer der temporeichsten und dynamischsten Sportarten um den deutschen Pokal – bereits am Freitag geht es auf dem überdachten Center Court und den Nebenplätzen vor dem Ehrenhain am Hans-Jochen-Vogel-Platz in den Vorrundenspielen um den Gruppensieg. Die Finals bei den U18-Juniorinnen und Junioren steigen am Samstag, 3. August, ab 13.40 Uhr, am Sonntag ab 17 Uhr ermitteln dann die Frauen und Männer ihre Champions.

Eröffnung mit den Crux Pistols

Am Eröffnungsabend, 2. August, sorgen die Crux Pistols für den passenden Groove: Die Münchner DJ-Größen und früheren Betreiber des einstigen HipHop-Kultclubs Crux im Zerwirkgewölbe, Dan Gerous und Not F.X., legen ab 21.00 Uhr am MASH Square auf.

Red Bull Afterparty @MASH

Kein MASH ohne Party! Direkt im Anschluss an das Skateboard-Finale steigt am Samstagabend, 3. August, die große Red Bull Afterparty @MASH. Los geht’s um 19.30 Uhr im Außenbereich auf der Eventfläche vor dem Eingang Ost der Olympiahalle. Auf der Mini-Ramp können passionierte Skater:innen dort von 20.00 bis 22.00 Uhr nicht nur frei skaten, sondern auch was gewinnen: bei der ca. 45-minütigen „Chips for Tricks“-Session. Dabei werden die besten Tricks mit einem Chip für ein Freigetränk für die anschließende Party in der Halle prämiert. Für die richtigen Beats sorgt im Außenbereich das Red Bull Event Car. Ab 22 Uhr geht es dann in der Halle weiter, wenn DJ Prettyboy bis 4 Uhr morgens dem Publikum mit wummernden Beats kräftig einheizt. Der richtige Sound für die große Jubiläumsparty zum zehnten Geburtstag von MASH.

Den Zeitplan zum MASH Fest finden Sie hier.