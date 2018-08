Vom Walken bis zum Halbmarathon: BARMER Women’s Run im Münchner Olympiapark

20. August 2018 – Am 8. September 2018 findet jeder „Glitzerflitzer“ – so das diesjährige Motto der Laufserie für Frauen – im Münchner Olympiapark seine Wunschdistanz. Exklusiv in München bietet die beliebte Laufserie als einziger Frauenlauf in Deutschland einen Halbmarathon an. „Die Premiere zum Halbmarathon im letzten Jahr war gelungen, viele Frauen haben sich der Herausforderung über 21,1 Kilometer gestellt“ begründet Stephanie Fahnemann, die Organisatorin der beliebten Frauenlaufserie das erweiterte Angebot. Zudem besteht die Möglichkeit, die 21,1 Kilometer lange Laufstrecke als Staffel zu absolvieren und sich dabei die Strecke mit einer Lauffreundin zu teilen. Das weitere Angebot über fünf und acht Kilometer Laufen oder Walken runden das breiteste Distanzangebot im Frauenlaufsegment ab. So findet jede Läuferin ihre Wunschdistanz beim BARMER Women’s Run, der Frauenlaufserie des Magazins RUNNER’S WORLD.

Auf den insgesamt drei Strecken im Olympiapark geht es aber nicht um Bestleistungen. Stephanie Fahnemann betont: „Der BARMER Women’s Run ist eine Wohlfühlveranstaltung für alle Frauen.“ Dafür sorgen auch das Women’s Village mit zahlreichen Shoppingmöglichkeiten, das Women’s Day Spa sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und eine kostenlose Kinderbetreuung. Egal ob geübte Joggerin, Laufeinsteigerin oder Walkerin: Beim BARMER Women‘s Run zählen keine Zielzeiten, sondern das Erlebnis eines entspannten Tags und das Gefühl, etwas Gutes für sich zu tun. „Wenn Freundinnen sich treffen und Spaß miteinander haben, ist alles lockerer. Jede gewinnt auf ihre Weise und motiviert andere dabei“, schwärmt Heike Drechsler. Die 53-jährige Leichtathletin begleitet den Women’s Run bereits im fünften Jahr als Gesundheitsbotschafterin des Titelsponsors BARMER und ist jedes Jahr neu begeistert von der einzigartigen Atmosphäre. Vor dem BARMER Women’s Run gibt die erfolgreiche Leichtathletin (Weitsprung, Sprint und Siebenkampf) hilfreiche Tipps für das richtige Lauftraining. Prominente Beratung bekommen besonders die Halbmarathon-Glitzerflitzer durch die zweifache Olympiasiegerin: „Rund um den Olympiapark ist die Strecke sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll, es sollte sich jeder gut darauf vorbereiten.“

Der Women’s Run bietet alles, was das Frauenherz begehrt. So warten im Ziel neben einer prallgefüllten Finisher-Tasche im Glitzerflitzer-Design, eine erfrischende Zielverpflegung mit Obst und Getränken sowie kostenfreie Massagen auf die Teilnehmerinnen. Gemeinsame Gruppen-Workouts als Warm-Up vor den Starts, ein Cateringangebot und eine Kinderbetreuung runden das Wohlfühlprogramm ab. Anmeldungen inkl. Motto-Shirt und Finisher-Tasche sind ab 29,90 Euro über die Veranstaltungswebsite www.womensrun.de möglich. Halbmarathon Einzel: 46,90€ | Staffel: 58,90€ 21,1 km Lauf (Einzelstarter, 2er Staffeln) um 10:00 Uhr; 5 km Lauf/Walk um 15:00 Uhr;

8 km Lauf/Walk um 17:00 Uhr; Women’s Village von 09:00 bis 20:00 Uhr. Infos zum Lauf unter www.womensrun.de.