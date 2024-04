Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gekracht

Am Mittwoch 03.04.2024, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Nissan auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Unterhaching. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in das Straßenbegleitgrün und stieß dort frontal gegen einen Baum.

Der 40-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Albert-Schweitzer- Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt. Es kam dabei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.