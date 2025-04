Von der PlayStation über Motorsägen bis zur Smartwatch: Flughafen München versteigert Fundstücke beim Volksfest Hallbergmoos

Der Countdown für die beliebte Fundstück-Auktion des Münchner Airports in Hallbergmoos läuft. Fundsachen, die am Flughafen München vergessen oder verloren wurden, werden dort versteigert. Am Samstag, den 26. April 2025 schwingt Auktionator Alfred Mittermeier wieder den Hammer und sorgt für unterhaltsame Versteigerungen. Beginn ist um 13 Uhr im Festzelt, Am Söldnermoos/Predazzoallee.

Für Interessenten bietet diese Veranstaltung die Chance, aus einem breiten Spektrum an Fundsachen zu wählen und darauf zu bieten. Neben Uhren, E-Books und Regenschirmen werden auch Kameras und hochwertiger Schmuck versteigert. Zudem gibt es ein paar außergewöhnliche Wertsachen wie Motorsägen, ein Hoverboard oder einen Rasentrimmer. Besondere Highlights sind die Themenkoffer – zum Beispiel mit Kinderspielzeug oder die Überraschungskoffer.

Mitbietende haben zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr die Gelegenheit, die Auktionsgegenstände zu besichtigen. Die ersteigerten Fundstücke müssen in bar bezahlt werden. Ein Teil der Erlöse wird für karitative Zwecke in der Flughafenregion verwendet.