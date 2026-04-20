Von Schmuck bis Nintendo Switch – Fundsachenversteigerung des Flughafens München beim Volksfest Hallbergmoos

Kurioses und Nützliches, Wertvolles und Alltägliches: Bei den Fundsachenversteigerungen der Flughafen München GmbH (FMG) kommen regelmäßig unterschiedlichste Gegenstände unter den Hammer, die am Airport vergessen oder verloren wurden. Am Samstag, 25. April 2026, findet die nächste Auktion unter der Leitung von Alfred Mittermeier im Rahmen des Volksfests Hallbergmoos statt.

Die Versteigerung beginnt um 13:00 Uhr im Festzelt, Ecke Am Söldnermoos / Predazzoallee in 85399 Hallbergmoos. Eine vorherige Besichtigung der Auktionsgegenstände ist von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr möglich.

Zur Auktion kommen Fundsachen, die nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von mindestens sechs Monaten in den Besitz der FMG übergegangen sind. Angeboten werden unter anderem Armbanduhren sowie Schmuckpakete aus Silber, Gold und Modeschmuck, darunter Stücke bekannter Marken wie Pandora, Thomas Sabo, Swarovski und Michael Kors.

Auch der Bereich Elektronik ist wieder stark vertreten: So werden unter anderem Spiegelreflex‑ und Systemkameras der Marken Canon und Sony, GoPro‑Actionkameras sowie Spielekonsolen wie die Nintendo Switch mit Zubehör versteigert. Ergänzt wird das Angebot durch Gegenstände aus den Bereichen Freizeit, Haushalt, Bekleidung, Reise sowie durch Überraschungs‑ und Themenkoffer.

Die Fundsachen werden jeweils an die meistbietende Person verkauft und müssen bar bezahlt werden. Ein Teil der Erlöse kommt karitativen Zwecken in der Flughafenregion zugute.