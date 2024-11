Von Südafrika inspiriert, im Vulkanland vollendet – Luxus-Auszeit im Julianhof

Aus einem Geheimtipp wurde der exklusivste Rückzugsort im steirischen Vulkanland. Im Julianhof Premium Guesthouse & Spa trifft Luxus auf südafrikanisches Lodge-Feeling. Mit privatem Infinity-Pool, Whirlpool-Jacuzzi und Sauna ist dies die angesagteste Location für eine magische Auszeit mit intimer Privatsphäre.

Der südafrikanisch angehauchte Julianhof in Straden hat sich bereits nach einjährigem Bestehen zu einem der wohl exklusivsten „Places to be“ in Österreich entwickelt. Inmitten der Mystik des steirischen Vulkanlands ist dies ein luxuriöses Sehnsuchtsort, an dem Luxus auf Natur trifft, und Südafrika auf die Steiermark. „Sie relaxen mit einem Glas südafrikanischem Rotwein im Jacuzzi-Pool, während Sie die grasenden Rehe und Fasane in den Weinreben beobachten“. Der Winter in dieser Region hat zudem etwas Magisches. Die Natur scheint zu schlafen und dennoch verleitet das pannonische Klima zu Outdoor-Aktivitäten und zum „Draußen“ sein.

Eine Reise nach Afrika, ohne den Kontinent zu verlassen

Wer eines der beiden Guesthouses mit 5-Sterne Lifestyle betritt, fühlt sich in eine andere Welt versetzt – fast als wäre man in einer Lodge in Südafrika. Die zwei Premium-Häuser verfügen je über ein eigenes Pool, private Sauna und ein Whirlpool-Jacuzzi und schaffen eine Exklusivität, die weit über das Angebot herkömmlicher Luxus-Chalets hinausgeht. Das außergewöhnliche Flair ist in jeder Ecke zu spüren: Von der organisch geformten XXL-Lounge vor dem prasselnden Kaminfeuer, über die afrikanischen Kudu-Hörner die als Türgriffe fungieren bis hin zum Zebra, das als Kunstinstallation aus der Hecke ragt. Es ist ein spezielles „Out of Africa“- Gefühl, das hier geschaffen wurde. Das „Farmhouse“ bietet Platz für zwei bis vier Personen und im „Beachhouse“ finden bis zu sieben Gäste luxuriöse Entspannung. Die Outdoor-Lounge des Beachhouses mit überdachten Lounge- und Sitzplätzen, einem Pool-TV und dem Designer-Kugelblitz-Grill lädt dazu ein, laue Winterabende unter dem Sternenhimmel zu verbringen.

Haubenküche, Shuttle-Service oder Heilmassage

Auch kulinarisch bewegt man sich auch höchstem Niveau. Das abwechslungsreiche Frühstück wird täglich vor das Haus geliefert und die Gäste entscheiden selbst, wann und wo sie es genießen möchten. Weiters wird ein spezielles Konzept aus zubuchbaren Leistungen angeboten. In Sachen Gaumenfreuden wird mit einigen der besten steirischen Köche wie den Geschwistern Rauch und der Saziani Stub´n kooperiert. Buschenschank-Catering, Limousinen-Abholservice, Private Cooking vom Haubenkoch und davor eine Yoga-Einheit mit Massage – Annehmlichkeiten der Premium-Klasse und südafrikanischer Lifestyle. Ein Wintererlebnis das es nur im Julianhof gibt.

Kontakt:

Julianhof Premium Guesthouse & Spa

Wieden-Klausen 32, A-8345 Straden

Tel.: +43 (0) 676 3566110

info@julianhof.at | [www.julianhof.at](https://www.julianhof.at)