Vor dem Finale: 653.000 Besucher:innen feierten in der Fan Zone ein wunderbares und friedliches Fußball-Fest

Es ist ein großes, freudiges und friedvolles Fußball-Fest, das bisher 653.000 Besucherinnen und Besucher seit 14. Juni in der Fan Zone im Olympiapark feiern. Fans aus ganz Europa trafen sich in Münchens schönstem „Fußball-Park“, um hier gemeinsam die Spiele ihrer Teams zu verfolgen, ihre Stars anzufeuern und das große Rahmenprogramm mit vielen Highlights zu genießen. “United by football. Vereint im Herzen Europas – dieser Slogan ging in unserer Fan Zone zu hundert Prozent auf. Es sind vor allem die vielen wunderbaren Begegnungen, die großartige Stimmung, die schönen Bilder und das Miteinander, das von dieser Fan Zone in Erinnerung bleiben wird. Dabei denke ich zum Beispiel an die feierfreudigen schottischen Fans beim Auftaktspiel der EM, das kurzfristig organisierte Fan Fest der rumänischen und holländischen Fans vor dem Spiel ihrer Teams in der Fußball Arena oder an den holländischen Fan Walk rund um den Park herum“, freut sich Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter, „Auffallend war, dass unser Publikum jünger und weiblicher war als in den Stadien und ganz offensichtlich von einer großen Lust beseelt, bei uns eine ausgelassene Fußball-Party zu feiern.“

Auch wenn das Wetter die ein oder andere Kapriole schlug, war der Andrang auf die Fan Zone größer als erwartet. Was schließlich dazu führte, das Olympiastadion kurzfristig für die Deutschlandspiele und das München-Spiel am 2. Juli zu öffnen. Das bestbesuchte Spiel war das Viertelfinale Spanien gegen Deutschland am 5. Juli mit insgesamt 53.000 Besucher:innen in der Fan Zone (25.000) und im Stadion (28.000). Aber auch bei Spielen ohne deutsche Beteiligung strömten die Fans auf den Hans-Jochen-Vogel-Platz, wie beim Halbfinal-Spiel Spanien gegen Frankreich mit 25.000 Besucher:innen am 9. Juli. „Die letzten Tage haben eindeutig gezeigt, dass die Menschen gerne zu uns in den Olympiapark kommen und sowohl die Atmosphäre als auch das Ambiente lieben. Dass die Fan Zone so ein Erfolg ist, kommt nicht von ungefähr, sondern ist dem großen Engagement und Einsatz aller Beteiligter zu verdanken, unserem OMG-Orga-Team, unseren Dienstleistern und Partnern, unserem Caterer, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörden, dem Sanitätsdienst, der Feuerwehr und der Polizei. Die gute Zusammenarbeit war Voraussetzung diese Veranstaltung über so viele Tage durchzuführen und dabei auch noch so kurzfristige Wünsche zu erfüllen, wie das Öffnen des Olympiastadions oder den Fan Walk der Oranje-Fans. Dafür mein herzlichstes Dankeschön“, so die Olympiapark-Chefin.

Die Fan Zone in Zahlen:

Vom 14. Juni bis zum 11. Juli kamen 653.000 Besucher:innen in den Olympiapark.

Bis Sonntag werden 50 Spiele der UEFA EURO 2024 auf drei und punktuell auf einem weiteren Screen im Olympiastadion gezeigt. Ein Spiel konnte witterungsbedingt nicht ausgestrahlt werden.

Das Fan Zone-Programm umfasste insgesamt 250 Programmpunkte ohne die Übertragungen der EM-Spiele.

An den spielfreien Tagen kamen durchschnittlich über 2.000 Besucher:innen zum Musik- und Unterhaltungsprogramm auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz und auf der Seebühne.

Bis auf einen Tag, an dem wegen der Wetterbedingungen das Programm abgesagt werden musste, wurde die Fan Zone durchgehend bespielt.

Es wurden rund 200.000 Liter Bier und – trotz kostenloser Trinkbrunnen – ca. 87.000 Liter Softdrinks und Wasser verkauft. Bei den Speisen wurden 52.300 Bratwürste, rund 23.200 Portionen Pommes, 9.400 Burger, ca. 15.100 Brezn und etwa 12.400 vegetarische und vegane Gerichte geordert.

Mehr als 600 ehrenamtliche Einsatzkräfte des BRK-Kreisverbandes München haben insgesamt rund 6.300 Einsatzstunden erbracht und über 850-mal Hilfe geleistet.

Auf dem Soccer Court zählte der Bayerische Fußball-Verband insgesamt über 6.000 aktive Spieler:innen, 40.000 Besucher:innen haben an den Mitmachangeboten neben dem Court teilgenommen und ca. 42.000 Fans wurden mit Aktivierungen an den BFV-Infoständen erreicht und über den Fußball in Bayern informiert.

Durch die Awareness-Teams von MucAware wurden rund 950 Unterstützungsleistungen in der Fan Zone durchgeführt. Der Großteil der Leistungen umfasste die Grundversorgung der Fans unter anderem mit kreislaufstabilisierenden Artikeln wie Trinkwasserbecher, Elektrolyte und Müsli-Riegel, Gehörschutz oder Frauen-Nacht-Taxi-Gutscheinen. Des Weiteren wurden Fans aufgrund des körperlichen Zustandes unterstützt (z.B. übermäßiger Alkoholkonsum). Unterstützungsleistungen fanden bei sexualisierten, bei rassistischen und bei homo, trans*- oder inter*- feindlichen Übergriffen in insgesamt fünf Fällen statt.

Sehr zufrieden mit der UEFA EURO 2024 in der Landeshauptstadt zeigt sich auch Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es ist vielleicht nicht das Sommermärchen geworden, das sich viele erhofft hatten, aber die Art, wie die deutsche Mannschaft aufgetreten ist, hat weit über den Fußball hinaus eine unglaublich positive Wirkung gehabt. Und was den Turnierverlauf insgesamt betrifft, freue ich mich sagen zu können, dass die EURO 2024 mit den sechs Spielen in München hervorragend gelaufen ist. Hunderttausende von Fans haben mit uns gemeinsam nicht nur im Stadion und im Olympiapark, sondern in der ganzen Stadt ein fröhliches und vor allem auch friedliches Fußballfest gefeiert. Alle diese Gäste mussten aber auch informiert, untergebracht, versorgt und vor allem transportiert werden. Dass das alles so sicher und gut funktioniert hat, dafür danke ich ganz herzlich allen Beteiligten – allen voran unserer MVG mit dem Mobilitätsreferat, Polizei, Feuerwehr und KVR, dem Olympiapark und natürlich den Host-City-Organisatoren im Referat für Bildung und Sport zusammen mit 1.600 Volunteers. Sie alle haben mit ihrem außerordentlichen Engagement und einer herausragenden Teamleistung dafür gesorgt, dass unsere Stadt sich als weltoffene und sportbegeisterte Gastgeberin präsentieren konnte.“

